Накануне важных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа Аляска преподнесла неожиданный «сюрприз». В районе посёлка Эндикотт Арм, недалеко от Джуно, сошел мощный оползень, спровоцировавший мини-цунами. Согласно данным AEIC, волны достигали 30 см, но угрозы для людей и инфраструктуры не возникло.
Встреча президентов, запланированная на 15 августа, должна стать ключевым событием в урегулировании украинского кризиса. Место её проведения держится в секрете, однако журналисты Alyaska Landmine обнаружили любопытную деталь: с 12 по 16 августа полностью забронирован фешенебельный Alyeska Resort в Гирдвуде. Этот факт наводит на мысль, что именно здесь могут пройти исторические переговоры.
Природа словно напомнила о себе перед дипломатическим событием, но, к счастью, ограничилась лишь символическим «приветствием».