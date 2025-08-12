Встреча президентов, запланированная на 15 августа, должна стать ключевым событием в урегулировании украинского кризиса. Место её проведения держится в секрете, однако журналисты Alyaska Landmine обнаружили любопытную деталь: с 12 по 16 августа полностью забронирован фешенебельный Alyeska Resort в Гирдвуде. Этот факт наводит на мысль, что именно здесь могут пройти исторические переговоры.