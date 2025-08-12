В Воронежской области на Дону утонул 32-летний мужчина

11 августа в Россошанском районе Воронежской области произошло очередное трагическое происшествие на воде. В районе понтонного моста у села Старая Калитва в реке Дон утонул 32-летний местный житель. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Это уже третий случай гибели людей на воде в регионе за последние дни. Напомним, что ранее в водоемах области были обнаружены тела еще двух мужчин: одного — у базы отдыха «Плавучие домики» в Чертовицах, второго — в пруду Тайвань Аннинского района.
Спасатели в очередной раз призывают граждан соблюдать осторожность при отдыхе у воды и не купаться в необорудованных местах.