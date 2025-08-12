В Казани пенсионерка поверила, что выиграла в лотерею и перевела деньги мошенникам

В Казани пенсионерка оплатила «налог» за несуществующий выигрыш. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.
В правоохранительные органы обратилась 63-летняя местная жительница. Она рассказала, что увидела информацию о розыгрыше в социальной сети и решила принять в нем участие. После этого ей пришло сообщение о том, что она выиграла приз. Чтобы получить выигрыш, нужно было оплатить «налог». Потерпевшая не заподозрила обман и перевела на карту неизвестного человека около 15 тысяч рублей. Выигрыш женщина так и не получила. Она поняла, что стала жертвой мошенников, поэтому обратилась в полицию.
Полиция столицы Татарстана напоминает быть осторожными при получении сообщения о выигрыше по телефону, в социальных сетях или по электронной почте. Мошенники могут взломать аккаунт или устройство и получить доступ к контактам. Нельзя сообщать данные своей банковской карты в переписке и передавать коды подтверждения операций, пароли для действий с картой посторонним людям. Также не стоит перечислять деньги незнакомым людям.
