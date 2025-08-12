Ричмонд
В Башкирии возбудили уголовное дело после избиения школьника толпой подростков

В Башкирии подростки устроили расправу над мальчиком.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в Башкирии в социальных сетях появились шокирующие кадры: в селе Кушнаренково группа подростков жестоко избила своего ровесника. Видео с места происхождения быстро распространилось в интернете.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело против двух 16-летних парней по статье о групповом хулиганстве.

Как рассказали в ведомстве, сейчас следователи допрашивают всех участников конфликта. Пострадавшему подростку предстоит пройти медицинское освидетельствование.

Также ход расследования дела поставила на контроль прокуратура Башкирии.

