В Омске машина улетела в овощной киоск и полностью в нём скрылась

В ночь на 12 августа на перекрёстке улиц 10 лет Октября и Куйбышева в Омске водитель, убегая от полиции, врезался в овощной киоск. Об этом сообщил анонимный подписчик паблика «ЧП Омск».
По словам очевидцев, около трёх часов ночи нарушитель мчался со скоростью 70−100 км/ч, пролетел на красный и попытался войти в резкий поворот. Навстречу выехала другая машина — столкновения удалось избежать в последний момент. Автомобиль перелетел через бордюр и клумбу и врезался в киоск, разрушив его почти полностью.
Судя по видео, которые автор приложил к посту, легковое авто полностью влетело в киоск и застряло внутри. Иронично, что на двери павильона при этом красуется надпись «Машины не парковать». К сожалению, автор настолько искренне и эмоционально выражает свои переживания от увиденного, что приложить к новости эти записи мы не можем.
Официальной информации о пострадавших пока нет.