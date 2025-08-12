Ричмонд
В Омске машина улетела в овощной киоск и полностью в нём скрылась

Информации о пострадавших пока нет.

Источник: Om1 Омск

В ночь на 12 августа на перекрёстке улиц 10 лет Октября и Куйбышева в Омске водитель, убегая от полиции, врезался в овощной киоск. Об этом сообщил анонимный подписчик паблика «ЧП Омск».

По словам очевидцев, около трёх часов ночи нарушитель мчался со скоростью 70−100 км/ч, пролетел на красный и попытался войти в резкий поворот. Навстречу выехала другая машина — столкновения удалось избежать в последний момент. Автомобиль перелетел через бордюр и клумбу и врезался в киоск, разрушив его почти полностью.

Судя по видео, которые автор приложил к посту, легковое авто полностью влетело в киоск и застряло внутри. Иронично, что на двери павильона при этом красуется надпись «Машины не парковать». К сожалению, автор настолько искренне и эмоционально выражает свои переживания от увиденного, что приложить к новости эти записи мы не можем.

Официальной информации о пострадавших пока нет.