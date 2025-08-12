В Омске машина улетела в овощной киоск и полностью в нём скрылась

Судя по видео, которые автор приложил к посту, легковое авто полностью влетело в киоск и застряло внутри. Иронично, что на двери павильона при этом красуется надпись «Машины не парковать». К сожалению, автор настолько искренне и эмоционально выражает свои переживания от увиденного, что приложить к новости эти записи мы не можем.