В Татарстане сбиты четыре беспилотника

Четыре беспилотных летательных аппарата уничтожены в небе над Татарстаном. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, Вооруженные силы Украины пытались атаковать республику дронами типа «Рубака» и как минимум одним переделанным под БПЛА самолетом.
О пролете беспилотников в небе над городом ранее сообщали жители Альметьевска. Сейчас в нем сохраняется угроза воздушной атаки. Одновременно опасность налета дронов объявлена и в Удмуртии.
На фоне происходящего нижнекамский аэропорт «Бегишево» в Татарстане временно ограничил прием и отправление рейсов. Об этом пишет телеграм-канал «Представитель Росавиации».