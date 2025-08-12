Ричмонд
В Татарстане сбиты четыре беспилотника

Над Татарстаном были сбиты четыре украинских беспилотника. Объявлена воздушная угроза в регионе, а нижнекамский аэропорт временно ограничил полеты.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Четыре беспилотных летательных аппарата уничтожены в небе над Татарстаном. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, Вооруженные силы Украины пытались атаковать республику дронами типа «Рубака» и как минимум одним переделанным под БПЛА самолетом.

О пролете беспилотников в небе над городом ранее сообщали жители Альметьевска. Сейчас в нем сохраняется угроза воздушной атаки. Одновременно опасность налета дронов объявлена и в Удмуртии.

На фоне происходящего нижнекамский аэропорт «Бегишево» в Татарстане временно ограничил прием и отправление рейсов. Об этом пишет телеграм-канал «Представитель Росавиации».

