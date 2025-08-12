Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель Toyota Land Cruiser погиб в ДТП на Одоевского в Новосибирске

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирске на улице Одоевского произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один из водителей. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Авария произошла 12 августа в 10:30 в Первомайском районе Новосибирска. По предварительным данным, 73-летний водитель Mitsubishi Pajero ехал по улице Одоевского и около дома № 4 во время разворота врезался во встречный автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого был 33-летний мужчина. После столкновения Toyota опрокинулась.

В результате ДТП погиб 33-летний водитель Toyota Land Cruiser 200.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии.