Водитель Toyota Land Cruiser погиб в ДТП на Одоевского в Новосибирске

В Новосибирске на улице Одоевского произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один из водителей. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.
Авария произошла 12 августа в 10:30 в Первомайском районе Новосибирска. По предварительным данным, 73-летний водитель Mitsubishi Pajero ехал по улице Одоевского и около дома № 4 во время разворота врезался во встречный автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого был 33-летний мужчина. После столкновения Toyota опрокинулась.
В результате ДТП погиб 33-летний водитель Toyota Land Cruiser 200.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии.