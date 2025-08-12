Водитель Toyota Land Cruiser погиб в ДТП на Одоевского в Новосибирске

Авария произошла 12 августа в 10:30 в Первомайском районе Новосибирска. По предварительным данным, 73-летний водитель Mitsubishi Pajero ехал по улице Одоевского и около дома № 4 во время разворота врезался во встречный автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого был 33-летний мужчина. После столкновения Toyota опрокинулась.