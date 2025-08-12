Омичка получила 2 года за кражу 4,6 млн у погибшего военного

47-летняя жительница Омска осуждена за кражу денег у участника СВО, который погиб на фронте. Женщина предложила помогать ему с оплатой ЖКХ и взяла его банковскую карту. После гибели мужчины в январе 2024 года она сняла с его счёта 4,6 миллиона рублей, совершив 21 операцию.
Чтобы избежать ответственности, она уехала в Калининград, но там её нашли правоохранители. На суде она заявила, что не верила в смерть знакомого и якобы собиралась вернуть деньги после его возвращения. Однако средства уже были заморожены на её счетах.
Суд назначил ей 2 года колонии с испытательным сроком в 1,5 года, штраф 200 тысяч рублей и обязал вернуть все деньги родственникам погибшего.