В Новосибирске мошенники заработали 22,5 млн на фиктивных экскурсиях

В Новосибирске в суд направлено дело о крупном мошенничестве с «Пушкинскими картами». Троих местных жителей обвиняют в хищении почти 22,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте «МВД медиа».
По версии следствия, они зарегистрировались на одной из платформ и разместили объявления о платных экскурсиях по Новосибирску и Академгородку стоимостью около 4 тысяч рублей, оплатить которые можно было «Пушкинской картой». Экскурсии оказались выдуманными, но за два месяца удалось «продать» более 5 тысяч билетов. Деньги пытались вложить в бизнес, но проекты провалились. Часть средств легализовали через покупку и продажу автомобиля, распределив выручку по разным счетам.
У подозреваемых изъяли банковские карты, технику и другие доказательства. На их имущество наложен арест на сумму более 8 миллионов рублей. Всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело передано в суд.