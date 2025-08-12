В Новосибирске мошенники заработали 22,5 млн на фиктивных экскурсиях

По версии следствия, они зарегистрировались на одной из платформ и разместили объявления о платных экскурсиях по Новосибирску и Академгородку стоимостью около 4 тысяч рублей, оплатить которые можно было «Пушкинской картой». Экскурсии оказались выдуманными, но за два месяца удалось «продать» более 5 тысяч билетов. Деньги пытались вложить в бизнес, но проекты провалились. Часть средств легализовали через покупку и продажу автомобиля, распределив выручку по разным счетам.