В Краснокамске осудят местного жителя за три преступления

В Краснокамске перед судом предстанет 36-летний мужчина, обвиняемый в двух кражах и грабеже. Общий ущерб от его действий составил около 63,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
В середине апреля подсудимый похитил ноутбук из магазина, просто взяв устройство с витрины и пройдя мимо кассы. Позже он продал украденное незнакомцу на улице. Ущерб от этой кражи оценили в 43,5 тысячи рублей.
Спустя неделю мужчина совершил кражу велосипеда стоимостью 20 тысяч рублей. Он проник в кладовку многоквартирного дома, подобрав ключи к двери хранилища, после чего подарил украденный велосипед случайному прохожему.
Затем краснокамец направился в ювелирный магазин, где попросил показать обручальные кольца стоимостью 76 тысяч рублей. Схватив кольца, он попытался скрыться, но был задержан бдительным прохожим, который передал его полиции.
Несмотря на заявление обвиняемого о том, что он выбросил украшения, при личном досмотре кольца обнаружили в его одежде. Ювелирные изделия изъяли и вернули в магазин.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, мужчина ожидает приговора.