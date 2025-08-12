Жительницу Перми отправили в колонию за незаконное хранение оружия

Свердловский суд Перми признал женщину виновной в незаконном обороте оружия, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 350 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.