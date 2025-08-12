Ричмонд
Жительницу Перми отправили в колонию за незаконное хранение оружия

УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность жительницы Перми, причастной к незаконному обороту огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сотрудники УФСБ установили, что подозреваемая вместе со своими знакомыми организовала схрон с оружием и взрывчатыми веществами в лесу, расположенном в Добрянском округе. Из незаконного оборота изъяты два обреза гладкоствольных охотничьих ружей и взрывчатое вещество общей массой 58 граммов.

Свердловский суд Перми признал женщину виновной в незаконном обороте оружия, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 350 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.