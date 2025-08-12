В МАК назвали причину крушения самолета в Татарстане в 2024 году

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Причиной крушения самолета в Татарстане в июле 2024 года стало нарушение во время выполнения виражей и полета на предельно малых высотах, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК). По итогам расследования комитет дал рекомендации авиавластям России.
Частный легкомоторный самолет Cessna, выполнявший экскурсионный полет, совершил жесткую посадку вблизи поселка Камское Устье в Татарстане 10 июля 2024 года и загорелся. На борту находились четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Выжил только мужчина-пассажир, с переломами его перевели в клинику в Казани. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Авиаперевозчик имел судебный запрет на организацию коммерческих полетов.
«Авиационное происшествие с самолетом С-172−0381 RA-2431G произошло в результате его вывода на закритические углы атаки и режим сваливания на малой высоте, что привело к столкновению самолета с земной поверхностью», — сообщили в МАК.
«Способствующими факторами, наиболее вероятно, явились: недостатки в эксплуатационной документации ЕЭВС (единичный экземпляр воздушного судна — ред.); неправильные действия пилота при появлении предупреждающих признаков о приближении к сваливанию и при переходе в режим сваливания», — уточнили в комитете.
Кроме того, МАК во время расследования выявил некоторые недостатки в выполнении полета. Так, рейс выполнялся без необходимой судовой документации на борту. Судовая документация была обнаружена в бытовке на посадочной площадке Камское Устье.
Комитет по итогам соответствующего расследования дал рекомендации авиавластям России.
МАК предлагает, в частности, рассмотреть целесообразность дополнения разделов «Акробатические полеты» и «Термины и определения» федеральных авиационных правил подготовки и выполнения полетов (ФАП-128) четкими понятиями «акробатический полет» и «пилотаж» и ввести критерии оценки маневров, относящихся к акробатическим. Кроме того, пилотам и эксплуатантам самолетов рекомендуется провести дополнительные занятия с летным составом на следующие темы: расчет массы и центровки воздушных судов и эксплуатационные ограничения бортов.