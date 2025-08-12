В МАК назвали причину крушения самолета в Татарстане в 2024 году

Частный легкомоторный самолет Cessna, выполнявший экскурсионный полет, совершил жесткую посадку вблизи поселка Камское Устье в Татарстане 10 июля 2024 года и загорелся. На борту находились четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Выжил только мужчина-пассажир, с переломами его перевели в клинику в Казани. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Авиаперевозчик имел судебный запрет на организацию коммерческих полетов.