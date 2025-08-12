В аэропорту Ухты ввели временные ограничения

«Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ухты, сообщила Росавиация.
