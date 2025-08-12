Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Самары и Ульяновска отменены временные ограничения 12 августа

После временных ограничений, введённых в целях безопасности, международный аэропорт Курумоч (Самара) и аэропорт Баратаевка (Ульяновск) полностью восстановили прием и выпуск воздушных судов.

После временных ограничений, введённых в целях безопасности, международный аэропорт Курумоч (Самара) и аэропорт Баратаевка (Ульяновск) полностью восстановили прием и выпуск воздушных судов.

Временные меры безопасности, действовавшие в обоих аэропортах, были отменены после нормализации оперативной обстановки. Как сообщают в аэропортовых службах, все решения принимались исключительно исходя из требований безопасности полётов.

За период действия ограничений лишь одному воздушному судну, следовавшему в Самару, потребовалось использовать запасной аэродром. Все остальные рейсы осуществлялись по расписанию с незначительными корректировками.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о рейсах через официальные источники авиакомпаний. В настоящее время все задержанные рейсы постепенно возвращаются к обычному графику.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.