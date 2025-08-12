В аэропортах Самары и Ульяновска отменены временные ограничения 12 августа

После временных ограничений, введённых в целях безопасности, международный аэропорт Курумоч (Самара) и аэропорт Баратаевка (Ульяновск) полностью восстановили прием и выпуск воздушных судов.
Временные меры безопасности, действовавшие в обоих аэропортах, были отменены после нормализации оперативной обстановки. Как сообщают в аэропортовых службах, все решения принимались исключительно исходя из требований безопасности полётов.
За период действия ограничений лишь одному воздушному судну, следовавшему в Самару, потребовалось использовать запасной аэродром. Все остальные рейсы осуществлялись по расписанию с незначительными корректировками.
Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о рейсах через официальные источники авиакомпаний. В настоящее время все задержанные рейсы постепенно возвращаются к обычному графику.
