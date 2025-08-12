В Югре суд вынес приговор жертве аферистов за поджог мэрии и 3 машин полиции

Мегионский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал местную жительницу виновной в поджоге здания администрации Мегиона и трех служебных автомобилей полиции, совершенном по указанию мошенников. Женщина приговорена к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, однако реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Югры.
Как уточнили в суде, фигурантка подожгла здание и машины, используя бутылки с бензином. Пожар в одном из кабинетов администрации был потушен на площади 2 квадратных метра.
По данным следствия, женщина совершила преступление после того, как ей начали звонить мошенники. Они выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и банка. Злоумышленники сообщили ей о якобы оформленном за границей кредите на ее имя и пригрозили уголовной ответственностью. Поддавшись обману и угрозам, подсудимая перевела аферистам более 400 тысяч рублей, взятых в кредит. После этого она решилась на поджоги.
В ходе судебного заседания поджигательница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.