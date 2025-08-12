В Югре суд вынес приговор жертве аферистов за поджог мэрии и 3 машин полиции

По данным следствия, женщина совершила преступление после того, как ей начали звонить мошенники. Они выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и банка. Злоумышленники сообщили ей о якобы оформленном за границей кредите на ее имя и пригрозили уголовной ответственностью. Поддавшись обману и угрозам, подсудимая перевела аферистам более 400 тысяч рублей, взятых в кредит. После этого она решилась на поджоги.