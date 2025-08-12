Врачи остались за решеткой. Суд приговорил медиков к девяти годам колонии

Уже третий по счету. 11 августа Московский областной суд приговорил Елену Белую к девяти с половиной годам лишения свободы Элину Сушкевич — к девяти годам. Если учесть, что в местах лишения свободы врачи находятся уже около пяти лет, считай, их срок уже «перевалил» за экватор. Все это время медики и их адвокаты не теряют надежды обжаловать обвинительный приговор и снять с врачей обвинения в преднамеренном убийстве младенца, родившегося на очень раннем сроке около двадцати недель.
Помимо лишения свободы суд постановил взыскать с каждого врача по миллиону рублей компенсации в пользу матери умершего ребенка, а так же почти полмиллиона рублей судебных расходов.
Элину Сушкевич, врача-неонатолога Калининградского регионального перинатального центра, и Елену Белую, бывшую исполняющую обязанности заведующей роддомом № 4 г. Калининграда, обвинили в предумышленном убийстве недоношенного младенца в ноябре 2018 года. В 2020 году коллегия присяжных Калининградского областного суда полностью оправдала врачей. Однако после апелляции стороны обвинения дело было передано в Московский областной суд, который признал Сушкевич и Белую виновными и приговорил их к 9 и 9,5 годам лишения свободы. В декабре 2024 года, по итогам апелляции защиты, Московский апелляционный суд отменил обвинительный приговор. Резонансный процесс продолжился. 11 августа 2025 года Московский областной суд вновь вынес обвинительный приговор.
За ходом процесса наблюдали тысячи коллег медиков, а так же сотни родителей, чьих малышей в свое время буквально спасла Элина Сушкевич. Они развернули в Интернете масштабную информационную кампанию в поддержку врача. Среди тех, кто активно поддерживал сторону защиты, известный детский хирург Леонид Рошаль. В Москве вместе с инициативной группой он посетил несколько заседаний суда.
Адвокаты Сушкевич и Белой вновь намерены подавать апелляцию на решение суда. Защита готова проходить весь путь снова и снова, чтобы использовать все возможности для полной отмены приговора.