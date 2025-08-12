Врачи остались за решеткой. Суд приговорил медиков к девяти годам колонии

Уже третий по счету. 11 августа Московский областной суд приговорил Елену Белую к девяти с половиной годам лишения свободы Элину Сушкевич — к девяти годам. Если учесть, что в местах лишения свободы врачи находятся уже около пяти лет, считай, их срок уже «перевалил» за экватор. Все это время медики и их адвокаты не теряют надежды обжаловать обвинительный приговор и снять с врачей обвинения в преднамеренном убийстве младенца, родившегося на очень раннем сроке около двадцати недель.