В Ангарске окончено следствие по делу о группе, занимавшейся сбытом наркотиков. С октября прошлого года две женщины и мужчина создали интренет-магазин по продаже синтетических наркотиков. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе полиции.
— В преступной схеме были распределены обязанности: один отвечал за приобретение запрещенных веществ, другие — за их фасовку и размещение «закладок» на территории округа, — рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Все участники данной группы ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Следователи направили материалы уголовного дела в суд для рассмотрения. Подозреваемые обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных. За это может грозить лишение свободы от 10 до 20 лет, а максимальное наказание — пожизненное заключение.