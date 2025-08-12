В Ангарске окончено следствие по делу о группе, занимавшейся сбытом наркотиков

Следователи направили материалы уголовного дела в суд для рассмотрения. Подозреваемые обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных. За это может грозить лишение свободы от 10 до 20 лет, а максимальное наказание — пожизненное заключение.