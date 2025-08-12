Ричмонд
В Петербурге водитель фургона насмерть сбил пенсионерку во дворе

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 33-летний местный житель, обвиняемый в смертельном наезде на пожилую женщину. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

По данным следствия, трагедия произошла 26 марта 2025 года во дворе дома 123, корп. 2 по Гражданскому проспекту. Обвиняемый, управляя исправным «Ford Transit», начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, и сбил 76-летнюю пешеходку.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Экспертиза подтвердила, что автомобиль находился в технически исправном состоянии, а причиной трагедии стало нарушение водителем правил дорожного движения.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, что в Курортном районе произошло тяжелое ДТП с пострадавшими.