В Петербурге водитель фургона насмерть сбил пенсионерку во дворе

По данным следствия, трагедия произошла 26 марта 2025 года во дворе дома 123, корп. 2 по Гражданскому проспекту. Обвиняемый, управляя исправным «Ford Transit», начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, и сбил 76-летнюю пешеходку.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Экспертиза подтвердила, что автомобиль находился в технически исправном состоянии, а причиной трагедии стало нарушение водителем правил дорожного движения.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
