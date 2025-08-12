В Петербурге водитель фургона насмерть сбил пенсионерку во дворе

По данным следствия, трагедия произошла 26 марта 2025 года во дворе дома 123, корп. 2 по Гражданскому проспекту. Обвиняемый, управляя исправным «Ford Transit», начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, и сбил 76-летнюю пешеходку.