С начала лета в Петербурге едва не утонули 18 человек. Погибших — больше

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, к 12 августа на городских водоёмах погибло 26 человек, при этом четверо из них дети. Столько утонуло в Петербурге с 1 июня. За этот же период спасли 18 купальщиков, ребёнок из них — каждый второй.