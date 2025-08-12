С начала лета в Петербурге едва не утонули 18 человек. Погибших — больше

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, к 12 августа на городских водоёмах погибло 26 человек, при этом четверо из них дети. Столько утонуло в Петербурге с 1 июня. За этот же период спасли 18 купальщиков, ребёнок из них — каждый второй.
Спасатели призывают не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Отдыхающих просят выбирать для купания специально оборудованные пляжи, не нырять в незнакомых местах с непроверенным дном и заходить в воду трезвыми.
Своевременному старту купального сезона в этом году помешало прохладное начало лета. В июле, с приходом жары, число несчастных случаев на воде начало быстро расти. «Фонтанка» рассказывала, что творилось на двух городских озёрах, которые санврачи признавали пригодными для купания. Одно из них спасатели между собой называют «озеро смерти».