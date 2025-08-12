Ричмонд
Угроза налета беспилотников ВСУ объявлена в Пермском крае

ПЕРМЬ, 12 августа, ФедералПресс. Режим беспилотной опасности днем 12 августа объявлен в Пермском крае. Экстренное оповещение об этом опубликовали в официальном приложении МЧС. Сигнал объявлен с 13:35 по местному времени.

Источник: Соцсети

«Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — говорится в сообщении, которое получили жители Прикамья.

Как добавили в минтербезе края, режим беспилотной опасности ввели из-за фиксации инцидентов с участием украинских дронов в соседних регионах ПФО.

«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — заверили в министерстве, попросив прикамцев не поддаваться панике.

Напомним, с утра вторника сигнал беспилотной опасности объявлялся в большинстве регионов Приволжья, а Росавиация закрывала многие крупные аэропорты в округе. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал об обнаружении БПЛА в небе над республикой. А в Ульяновской области силы ПВО сбили два дрона ВСУ.

