Угроза налета беспилотников ВСУ объявлена в Пермском крае

«Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — говорится в сообщении, которое получили жители Прикамья.
Как добавили в минтербезе края, режим беспилотной опасности ввели из-за фиксации инцидентов с участием украинских дронов в соседних регионах ПФО.
«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — заверили в министерстве, попросив прикамцев не поддаваться панике.
Напомним, с утра вторника сигнал беспилотной опасности объявлялся в большинстве регионов Приволжья, а Росавиация закрывала многие крупные аэропорты в округе. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал об обнаружении БПЛА в небе над республикой. А в Ульяновской области силы ПВО сбили два дрона ВСУ.