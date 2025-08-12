ДТП в Черняховском районе: водитель потеряла сознание за рулём

Около 10 часов утра местная жительница, находившаяся за рулём легкового автомобиля, внезапно почувствовала себя плохо.
В результате ухудшения самочувствия женщина не справилась с управлением. Автомобиль сначала выехал на встречную полосу движения, а затем вылетел с проезжей части.
Пострадавшую автоледи своевременно обнаружили прибывшие на место происшествия медики. С различными травмами женщину госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители напоминают водителям о необходимости внимательно следить за своим самочувствием перед поездкой и не садиться за руль при плохом самочувствии.