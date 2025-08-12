Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП в Черняховском районе: водитель потеряла сознание за рулём

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в посёлке Краснополянское Черняховского района.

Источник: Kaliningradnews

Около 10 часов утра местная жительница, находившаяся за рулём легкового автомобиля, внезапно почувствовала себя плохо.

В результате ухудшения самочувствия женщина не справилась с управлением. Автомобиль сначала выехал на встречную полосу движения, а затем вылетел с проезжей части.

Пострадавшую автоледи своевременно обнаружили прибывшие на место происшествия медики. С различными травмами женщину госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители напоминают водителям о необходимости внимательно следить за своим самочувствием перед поездкой и не садиться за руль при плохом самочувствии.