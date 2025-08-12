Ричмонд
НАК: в России с начала года предотвратили 172 теракта

Национальный террористический комитет (НАК) сообщил, что с начала 2025 года силовым структурам удалось предотвратить 172 теракта против критически важной социальной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«Более половины задержанных за подобные преступления — молодежь, в том числе несовершеннолетние граждане. Растет число фактов участия в террористической деятельности выходцев из стран Центральной Азии», — говорится в сообщении НАК по итогам заседания. В комитете отдельно отметили «вербовочный интерес» украинских спецслужб касательно мигрантов из этого региона.

За весь прошлый год правоохранительным органам удалось предотвратить 190 терактов и задержать более 1,7 тыс. преступников и их пособников.