В Воронеже задержан 18-летний серийный грабитель

Свои действия он объяснил нехваткой денег.

Источник: Комсомольская правда

Полиция задержала 18-летнего жителя Каширского района, подозреваемого в серии краж и грабежей. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 12 августа.

Парень успел «отличиться», несмотря на свой юный возраст. По данным полиции, он вырвал сумку у женщины с 7 000 рублями и банковскими картами. Через несколько дней открыто украл велосипед и телефон у мужчины. Также он подозревается еще в 5 эпизодах краж и грабежей в Воронеже и области.

Оказалось, молодой человек ранее был судим. Свои действия он объяснил нехваткой денег.

В отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 158 (кража) и ст. 161 (грабёж) УК РФ. Решается вопрос о заключении под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений.