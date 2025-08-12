В Воронеже задержан 18-летний серийный грабитель

Парень успел «отличиться», несмотря на свой юный возраст. По данным полиции, он вырвал сумку у женщины с 7 000 рублями и банковскими картами. Через несколько дней открыто украл велосипед и телефон у мужчины. Также он подозревается еще в 5 эпизодах краж и грабежей в Воронеже и области.