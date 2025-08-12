Ричмонд
Челябинец получил 6 лет колонии за публикации в интернете

Суд признал жителя Челябинской области виновным в призывах к терроризму.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Челябинской области признали виновным в публичных призывах к терроризму через интернет.

В региональном УФСБ сообщили, что мужчина — сторонник запрещенной террористической организации и участник оппозиционных интернет сообществ. Он опубликовал в сети комментарии с призывами к террористической деятельности в отношении представителей органов власти.

Сотрудники ФСБ нашли и задержали комментатора год назад. Теперь Центральный окружной военный суд приговорил его к шести годам в колонии общего режима. Вдобавок мужчине на три года запретили администрировать сайты.