Челябинец получил 6 лет колонии за публикации в интернете

Жителя Челябинской области признали виновным в публичных призывах к терроризму через интернет.
В региональном УФСБ сообщили, что мужчина — сторонник запрещенной террористической организации и участник оппозиционных интернет сообществ. Он опубликовал в сети комментарии с призывами к террористической деятельности в отношении представителей органов власти.
Сотрудники ФСБ нашли и задержали комментатора год назад. Теперь Центральный окружной военный суд приговорил его к шести годам в колонии общего режима. Вдобавок мужчине на три года запретили администрировать сайты.