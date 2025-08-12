Иномарка влетела в два авто и перевернулась в Воронежской области

62-летняя водитель «Nissan Note» перед обгоном не убедилась в безопасности манёвра. В результате она врезалась в движущийся в попутном направлении «Mercedes-Benz», за рулём которого находилась 22-летняя девушка. Затем иномарка столкнулась с грузовиком «Scania» под управлением 34-летнего волгоградца. После этого легковушка съехала с дороги и перевернулась.