Иномарка влетела в два авто и перевернулась в Воронежской области

Пострадала 61-летняя пассажирка легковушки.

Источник: Полиция Воронежской области

Грузовой и два легковых автомобиля столкнулись на 13-м км трассы «Анна — Бобров» в Аннинском районе утром понедельника, 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

62-летняя водитель «Nissan Note» перед обгоном не убедилась в безопасности манёвра. В результате она врезалась в движущийся в попутном направлении «Mercedes-Benz», за рулём которого находилась 22-летняя девушка. Затем иномарка столкнулась с грузовиком «Scania» под управлением 34-летнего волгоградца. После этого легковушка съехала с дороги и перевернулась.

61-летняя пассажирка «Nissan Note» получила травмы. Женщину доставили в больницу.

По факту происшествия полицейскими организована проверка.