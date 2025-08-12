В Самаре мужчина на проспекте Кирова обнажился перед прохожими и автомобилистами

В Самаре сегодня утром на проспекте Кирова обнаженный мужчина расхаживал по улице. Инцидент произошёл рядом с домом № 74. Об этом сообщает местный Telegram-канал «ЧП Самара».
Очевидцы сняли происходящее на видео: на кадрах видно, что мужчина без одежды спокойно идет по тротуару рядом с проезжей частью, в окружении прохожих и автомобилей.
— Разгулялись «терминаторы», — отметили самарцы.
