В Самаре мужчина на проспекте Кирова обнажился перед прохожими и автомобилистами

В Самаре сегодня утром на проспекте Кирова обнаженный мужчина расхаживал по улице.

В Самаре сегодня утром на проспекте Кирова обнаженный мужчина расхаживал по улице. Инцидент произошёл рядом с домом № 74. Об этом сообщает местный Telegram-канал «ЧП Самара».

Очевидцы сняли происходящее на видео: на кадрах видно, что мужчина без одежды спокойно идет по тротуару рядом с проезжей частью, в окружении прохожих и автомобилей.

— Разгулялись «терминаторы», — отметили самарцы.

Ранее мы писали, что 8 улиц областной столицы останутся без воды 12 августа 2025 года.

