Житель Новосибирской области осужден за автоугоны, кражу и грабеж

Чтобы оказаться в колонии почти на четыре года, достаточно угнать три автомобиля, один из которых еще и разбить. В Новосибирской области вынесен приговор мужчине за серию угонов, кражу и грабеж.
Болотнинский районный суд признал 34-летнего местного жителя виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая угон (ст. 166 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ).
Прокурор Болотнинского района Иван Демидов поддержал государственное обвинение в суде.
Как установлено судом, 25 октября 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в такси, ударил водителя, чтобы угнать автомобиль. Угонщик не справился с управлением и разбил машину, после чего украл из салона более 3 тысяч рублей.
Затем злоумышленник попытался угнать второй автомобиль, но водитель и пассажир оказали сопротивление.
Не остановившись на этом, он запрыгнул в движущийся автомобиль «Рено Сандеро Степвэй» и, угрожая женщине-водителю, похитил из ее кошелька более 18 тысяч рублей. Опасаясь за свою безопасность, женщина покинула автомобиль, который угонщик использовал, чтобы добраться до города Тогучин.
Суд приговорил виновного к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Кроме того, суд обязал преступника выплатить потерпевшим компенсацию за поврежденный автомобиль и похищенное имущество, а также за моральный вред, на общую сумму более 370 тысяч рублей.