Аферист обманул 138 пенсионеров на 429 тысяч белрублей, обещая им окна и двери

Мошенник обманул почти 140 человек, обещая им окна, двери и крыши.

Источник: Комсомольская правда

Житель Витебска обманул 138 человек на общую сумму в 429 тысяч белорусских рублей.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в суд Московского района Бреста поступило уголовное дело в отношении жителя Витебска. Фигурант некоторое время назад зарегистрировал юридическое лицо — единолично, он же его и возглавил, и руководил им. Вот только никакой производственной деятельности фирма не вела и не собиралась. А ее директор просто совершал мошеннические действия: он «заключал договоры с физическими лицами (в основном жителями сельских населенных пунктов Брестской и Гродненской областей, относящимися к категории пенсионеров и престарелых)».

Заказы были самые разные — «предприимчивый бизнесмен» обещал изготовить, поставить и установить ПВХ окна, двери (и межкомнатные, и металлические). Помимо этого, он обещал своим доверчивым клиентам — заранее зная, что ничего этого не будет — поставить и установить крыши, заборы. С клиентов, а их как минимум 138 человек, он брал предоплату, общая сумма ущерба — 429 тысяч белорусских рублей.

Когда клиенты, не получив ничего из обещанного, стали обращаться в правоохранительные органы, обвиняемый уехал в Россию, где и пытался некоторое время скрываться и откуда был выдан белорусской стороне в рамках расследования уголовного дела.

Фигуранту вменяется мошенничество в особо крупном размере, меру наказания решит суд, до него обвиняемый будет находиться под стражей.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси заработала новая экстренная служба помощи (какие ее цели и задачи — вот тут про это).