Аферист обманул 138 пенсионеров на 429 тысяч белрублей, обещая им окна и двери

Как сообщили в Генпрокуратуре, в суд Московского района Бреста поступило уголовное дело в отношении жителя Витебска. Фигурант некоторое время назад зарегистрировал юридическое лицо — единолично, он же его и возглавил, и руководил им. Вот только никакой производственной деятельности фирма не вела и не собиралась. А ее директор просто совершал мошеннические действия: он «заключал договоры с физическими лицами (в основном жителями сельских населенных пунктов Брестской и Гродненской областей, относящимися к категории пенсионеров и престарелых)».