В Могилеве 18-летний водитель скрылся с места ДТП, он лишен прав на полгода

18-летний водитель Chrysler, двигаясь по одной из парковок Могилева, совершил столкновение со стоявшим автомобилем Skoda. После аварии он уехал, надеясь, что останется безнаказанным.
В отношении жителя областного центра составлено два протокола. Теперь ему грозит штраф в размере 7 базовых величин (Br294) и лишение права управления на 6 месяцев.
Госавтоинспекция призывает не оставлять место происшествия. В случаях, предусмотренных законодательством, можно воспользоваться составлением европротокола.