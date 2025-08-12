Ричмонд
В Могилеве 18-летний водитель скрылся с места ДТП, он лишен прав на полгода

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 18-летний водитель скрылся с места ДТП, его лишили прав на полгода. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: УВД Могилевского облисполкома

18-летний водитель Chrysler, двигаясь по одной из парковок Могилева, совершил столкновение со стоявшим автомобилем Skoda. После аварии он уехал, надеясь, что останется безнаказанным.

В отношении жителя областного центра составлено два протокола. Теперь ему грозит штраф в размере 7 базовых величин (Br294) и лишение права управления на 6 месяцев.

Госавтоинспекция призывает не оставлять место происшествия. В случаях, предусмотренных законодательством, можно воспользоваться составлением европротокола.