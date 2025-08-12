Три члена семьи погибли во время сушки овощной ямы в Перми

В Перми разбираются в обстоятельствах страшного происшествия — в овощной яме частного дома погибли три члена семьи. Трагедия произошла из-за рокового недоразумения с просушкой помещения.
76-летний хозяин дома решил подготовить овощехранилище к сезону. 9 августа он поставил в яму ведро с тлеющими углями для просушки и дезинфекции, плотно закрыв крышку. Такой «дедовский» метод оказался смертельно опасным.
Когда 11 августа пенсионер спустился проверить помещение, он сразу потерял сознание от скопившегося угарного газа. Жена, не дождавшись мужа, позвала на помощь дочь и зятя. Те по очереди заходили в яму — и тоже падали без сознания.
Прибывшие спасатели МЧС обнаружили уже три бездыханных тела. Медики констатировали смерть от отравления угарным газом — невидимого убийцы без цвета и запаха.
Специалисты напоминают: подобные «дедовские» методы дезинфекции крайне опасны. Угарный газ образуется при любом горении, а в закрытых помещениях его концентрация становится смертельной за считанные минуты.