В Севастополе женщина украла у 22 человек 37 млн рублей: ее будут судить

Фигурантка была участницей преступной группы. Ее организатор в 2015 году зарегистрировал в Севастополе юридическое лицо ООО «Уютный дом». Он нашел участки на улице Героев Бреста и Маячной, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. Владельцы земли не знали о преступной деятельности злоумышленников. Сообщники начали строить многоэтажки на этих участках.