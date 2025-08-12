В Севастополе женщина украла у 22 человек 37 млн рублей: ее будут судить

В Севастополе местную жительницу 1994 года рождения обвиняют в мошенничестве на сумму более 37 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Фигурантка была участницей преступной группы. Ее организатор в 2015 году зарегистрировал в Севастополе юридическое лицо ООО «Уютный дом». Он нашел участки на улице Героев Бреста и Маячной, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. Владельцы земли не знали о преступной деятельности злоумышленников. Сообщники начали строить многоэтажки на этих участках.
«Находясь в прямом подчинении у руководства ООО “Уютный дом”, обвиняемая привлекала риэлторов для поиска покупателей, организовала рекламу продажи квартир в строящихся домах, а также заключала с гражданами договоры займов денежных средств под видом их участия в долевом строительстве домов», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что преступная группа орудовала с июля 2015 года по апрель 2024 года. За это время сообщники обокрали 22 человека. Общая сумма ущерба превысила 37 млн рублей.
Уголовное дело направили в Ленинский районный суд. Материалы в отношении остальных трех участников преступной группы расследуются отдельно.