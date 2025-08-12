Несколько детей попали в больницу, и создается впечатление, что ничего серьёзного не случилось. Примар села Костешть, где семь детей получили травмы после падения с карусели, уехал в отпуск. По крайней мере, так его подчинённые ответили журналистам CANAL5.
В селе Костешть, Яловенского района, в минувшее воскресенье во время праздника произошло чрезвычайное происшествие — карусель упала на семерых детей. Все пострадавшие были доставлены в больницу для обследования, у них диагностированы лёгкие или незначительные травмы. По словам местных властей, сейчас дети находятся дома.
Корреспондент попытался получить комментарий у примара села, однако в приёмной сообщили, что он находится за пределами страны и беседовать с прессой не будет. «Примар уехал из страны, сегодня его нет», — пояснили в администрации.
Заместитель примара сообщил, что у администрации не было заключённого контракта с владельцем аттракциона — он приехал по уведомлению и предоставил услуги в рамках праздника. «Контракта у нас нет, он просто пришёл с уведомлением, и мы дали на это согласие», — отметил чиновник.
Полиция уже изъяла копии всех документов, касающихся установки, и проводит проверку, включая изучение технического состояния оборудования. Название компании, которой принадлежала карусель, в примарии назвать не смогли.
В тоже время врачи подтвердили, что знают об инциденте, однако не смогли предоставить подробности.
Напомним, что Илие Ионаш, мэр Костешт, идет по спискам ПАС в парламент. Он стал мэром от партии ПАС. Илие Ионаш организовал праздник диаспоры для ПАС, для продвижения на выборах ПАС.
Кстати, Илие Ионаш — уникальный мэр. Только ставленник ПАС может получать по 100 тысяч фунтов стерлингов дивидендов. Где вы еще видели такого сельского мэра в Молдове?
