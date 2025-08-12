В Финляндии предъявили обвинение трем членам экипажа танкера Eagle S

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Полиция Финляндии задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и четырех подводных кабелей связи. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. В марте полиция сняла арест с танкера и разрешила судну и некоторым членам экипажа покинуть страну.