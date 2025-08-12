В Финляндии предъявили обвинение трем членам экипажа танкера Eagle S

Финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука в декабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и еще четырех кабелей связи.
«Заместитель генерального прокурора предъявил обвинения капитану, первому и второму помощникам капитана танкера Eagle S, зарегистрированного на Островах Кука, в тяжком причинении вреда и тяжком вмешательстве в работу телекоммуникаций», — говорится в сообщении.
Как уточняет прокуратура, обвиняемые отрицают вину. «Они также считают, что Финляндия не обладает юрисдикцией в данном вопросе, поскольку места повреждения кабелей находятся за пределами финских территориальных вод», — добавляется в сообщении.
По данным прокуратуры, обвинительное заключение передано в окружной суд Хельсинки.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Полиция Финляндии задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и четырех подводных кабелей связи. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. В марте полиция сняла арест с танкера и разрешила судну и некоторым членам экипажа покинуть страну.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.