Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии предъявили обвинение трем членам экипажа танкера Eagle S

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Замгенпрокурора Финляндии предъявил обвинения трем членам экипажа танкера Eagle S в повреждении кабелей в Балтийском море в декабре, сообщает в понедельник прокуратура.

Источник: AP 2024

Финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука в декабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и еще четырех кабелей связи.

«Заместитель генерального прокурора предъявил обвинения капитану, первому и второму помощникам капитана танкера Eagle S, зарегистрированного на Островах Кука, в тяжком причинении вреда и тяжком вмешательстве в работу телекоммуникаций», — говорится в сообщении.

Как уточняет прокуратура, обвиняемые отрицают вину. «Они также считают, что Финляндия не обладает юрисдикцией в данном вопросе, поскольку места повреждения кабелей находятся за пределами финских территориальных вод», — добавляется в сообщении.

По данным прокуратуры, обвинительное заключение передано в окружной суд Хельсинки.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Полиция Финляндии задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и четырех подводных кабелей связи. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. В марте полиция сняла арест с танкера и разрешила судну и некоторым членам экипажа покинуть страну.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше