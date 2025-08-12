Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы Самарской области остановили сброс сточных вод

Организация занималась этим с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Организация занималась этим с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ. Все выходило в Саратовское водохранилище, уточнили в региональном ГУ ФССП.

Инцидент рассмотрели в суде. Тот обязал фирму остановить сброс сточных вод. Позже материалы передали приставам Приволжского района губернии. При этом компания-нарушитель не спешила исполнять требование ведомства.

В ответ правоохранители взыскали исполнительский сбор в 50 тыс. рублей. Также предупредили руководство предприятия об уголовной ответственности.

После этого в организации привели в порядок очистные сооружения и получили разрешение на сброс.

Ранее приставы помогли матери сотрудника одной из компаний в Тольятти получить компенсацию морального вреда. Ее сын погиб во время работ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.