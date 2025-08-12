Приставы Самарской области остановили сброс сточных вод

Организация занималась этим с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ. Все выходило в Саратовское водохранилище, уточнили в региональном ГУ ФССП.
Инцидент рассмотрели в суде. Тот обязал фирму остановить сброс сточных вод. Позже материалы передали приставам Приволжского района губернии. При этом компания-нарушитель не спешила исполнять требование ведомства.
В ответ правоохранители взыскали исполнительский сбор в 50 тыс. рублей. Также предупредили руководство предприятия об уголовной ответственности.
После этого в организации привели в порядок очистные сооружения и получили разрешение на сброс.
