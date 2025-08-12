Прокуратура нашла минчанина, который незаконно получал ежемесячное соцпособие

Житель Минска на протяжении некоторого времени незаконно получал ежемесячное социальное пособие. После проведенной прокурорской проверки он был вынужден его вернуть.
Как сообщили в прокуратуре, некоторое время назад в Московском районе Минска «гражданин обратился в управление социальной защиты за государственной адресной социальной помощью в виде ежемесячного социального пособия, которое в последующем ему было предоставлено».
Однако, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, незадолго до обращения минчанин приобрел собственный автомобиль. По действующему законодательству государственная адресная помощь не может быть предоставлена «семье (гражданину), если член семьи (гражданин) является собственником транспортного средства (кроме мопедов, велосипедов), приобретенного в течение последних 12 месяцев перед датой обращения, за исключением семей, в составе которых имеются дети-инвалиды, инвалиды I, II группы, многодетных семей».
Этих или иных оснований для получения адресной помощи у гражданина не было. В результате прокурором района было внесено представление, согласно которому выплата ежемесячного пособия была остановлена.
В отношении гражданина должны быть приняты меры по возврату необоснованно полученных им денежных средств.
