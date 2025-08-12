В Башкирии школьники из многодетных семей снова смогут ездить бесплатно

Льгота распространяется на автобусы, троллейбусы и трамваи, но не касается такси. Важным условием является, что ребенок должен учиться в школе. Однако бесплатный проезд не положен тем, кто уже получает ежемесячное пособие или льготы как дети участников специальной военной операции.