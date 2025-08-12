В Башкирии школьники из многодетных семей снова смогут ездить бесплатно

С начала нового учебного года дети из многодетных семей Башкирии получат право бесплатно пользоваться городским транспортом. Об этом сообщили в министерстве соцзащиты населения республики.
Льгота распространяется на автобусы, троллейбусы и трамваи, но не касается такси. Важным условием является, что ребенок должен учиться в школе. Однако бесплатный проезд не положен тем, кто уже получает ежемесячное пособие или льготы как дети участников специальной военной операции.
Для тех, кто уже подавал заявление после 1 ноября прошлого года, ничего делать не нужно, так как социальные транспортные карты активируют автоматически с 1 сентября.
Отдельно в ведомстве пояснили новые правила для детей участников СВО. С середины июля заявления на льготный проезд принимают не через учебные заведения, а в центрах соцподдержки и МФЦ. А с 20 августа появится возможность оформить льготу через портал госуслуг.
Право на бесплатный проезд имеют учащиеся до 23 лет, будь то школьники, студенты колледжей или вузов. Оформить льготу могут родители, опекуны или сам совершеннолетний студент.
Для получения льготы понадобятся:
— паспорт заявителя;
— документы ребенка (свидетельство о рождении или паспорт для тех, кому уже исполнилось 14);
— подтверждение регистрации в Башкирии;
— справка об участии родителя в СВО;
— документ из учебного заведения.
