Отца и сына отправили в колонию в Жамбылской области

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, осенью 2024 года двое мужчин с целью сбыта собрали в особо крупном размере наркотические средства «гашиш» и «высушенная марихуана» и спрятали их в крестьянском хозяйстве, расположенном в Рыскуловском районе Жамбылской области.
«1 декабря 2024 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДКНБ по области указанные лица задержаны при сбыте наркотического средства “гашиш” в особо крупном размере — 12 кг 720 г — за 1 млн тенге», — рассказали в прокуратуре Жамбылской области.
Кроме того, в крестьянском хозяйстве, принадлежащем данным лицам, изъяли 13 мешков с веществами растительного происхождения, в которых обнаружили высушенную марихуану общим весом 185 кг.
Приговором СМУС Жамбылской области от 23 июля 2025 года отца и сына признали виновными в незаконном хранении, перевозке и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. 1,3 ч.3 ст. 297 УК).
Их приговорили к 7 годам лишения свободы каждого. Приговор пока не вступил в законную силу.