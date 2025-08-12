Отца и сына отправили в колонию в Жамбылской области

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, осенью 2024 года двое мужчин с целью сбыта собрали в особо крупном размере наркотические средства «гашиш» и «высушенная марихуана» и спрятали их в крестьянском хозяйстве, расположенном в Рыскуловском районе Жамбылской области.