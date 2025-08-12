Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Самарской области осудят за хранение наркотика и поджог имущества соседа

Уголовное дело завели на злоумышленника из Кошкинского района губернии, сообщили в прокуратуре региона.

Уголовное дело завели на злоумышленника из Кошкинского района губернии, сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина хранил части наркосодержащего растения у себя дома для личного потребления. Всего правоохранители нашли у местного 8 килограммов «запрещенки».

Позже он предположил, что его мог сдать сосед. Решил отомстить. Поджег дворовые постройки с имуществом потерпевшего. Использовал зажигалку и смесь с горючей жидкостью. Ущерб составил 85 тыс. рублей.

Уголовное дело передали в Кошкинский районный суд.

А в Тольятти пьяный мужчина поругался с матерью и поджег баню на ее участке.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.