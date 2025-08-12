Жителя Самарской области осудят за хранение наркотика и поджог имущества соседа

Уголовное дело завели на злоумышленника из Кошкинского района губернии, сообщили в прокуратуре региона.
Мужчина хранил части наркосодержащего растения у себя дома для личного потребления. Всего правоохранители нашли у местного 8 килограммов «запрещенки».
Позже он предположил, что его мог сдать сосед. Решил отомстить. Поджег дворовые постройки с имуществом потерпевшего. Использовал зажигалку и смесь с горючей жидкостью. Ущерб составил 85 тыс. рублей.
Уголовное дело передали в Кошкинский районный суд.
А в Тольятти пьяный мужчина поругался с матерью и поджег баню на ее участке.
