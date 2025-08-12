41-летний иностранец пытался дать взятку полицейскому в аэропорту Иркутска

В Иркутске 41-летний иностранец пытался дать взяту полицейскому в аэропорту. Как рассказали КП-Иркутск в транспортной полиции Приангарья, мужчина нарушил режим пребывания на территории РФ.
— Чтобы уйти от ответственности иностранец предложил правохранителю взятку и пытался дать ему полторы тысячи рублей, — уточнили в пресс-службе ЛО МВД России на воздушном транспорте.
За такое действие мужчину привлекли к административной ответственности и завели уголовное дело по статье «покушение на мелкое взяточничество». Расследование продолжается.
