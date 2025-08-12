Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

41-летний иностранец пытался дать взятку полицейскому в аэропорту Иркутска

Мужчина нарушил режим пребывания на территории РФ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 41-летний иностранец пытался дать взяту полицейскому в аэропорту. Как рассказали КП-Иркутск в транспортной полиции Приангарья, мужчина нарушил режим пребывания на территории РФ.

— Чтобы уйти от ответственности иностранец предложил правохранителю взятку и пытался дать ему полторы тысячи рублей, — уточнили в пресс-службе ЛО МВД России на воздушном транспорте.

За такое действие мужчину привлекли к административной ответственности и завели уголовное дело по статье «покушение на мелкое взяточничество». Расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске окончено следствие по делу о группе, занимавшейся сбытом наркотиков.