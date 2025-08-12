Ричмонд
В центре Самары сгорел пассажирский автобус на остановке «Звезда»12 августа

Очевидцы сняли момент возгорания пассажирского автобуса на остановке «Звезда» на улице Ново-Садовой в областной столице.

На видео видно, как из-под корпуса транспортного средства начинает вырываться пламя.

В первые секунды инцидента кто-то из прохожих пытается потушить огонь с помощью огнетушителя, но попытка оказывается безрезультатной.

В считанные минуты огонь охватил весь салон. Сильный черный дым поднялся в небо, видимость на участке улицы резко ухудшилась.

По словам одного из свидетелей, «он сгорел за три минуты — как спичка». Об этом рассказал «Волга Ньюс».

На место происшествия оперативно прибыли расчёты пожарных, которые ликвидировали возгорание. От автобуса остался обгоревший остов.

К счастью, по предварительной информации, никто из пассажиров и прохожих не пострадал — возгорание произошло в момент, когда салон был пуст или почти пуст.

Причина пожара устанавливается. В соцсетях предполагают, что ЧП могло быть вызвано неисправностью электропроводки или перегревом двигателя.

Ожидается официальный комментарий от властей и транспортного управления города, включая информацию о принадлежности автобуса, его техническом состоянии и возможных последствиях для движения на маршруте.

