В Крыму у Марсианского озера вспыхнул сухостой

«Пожарные работают в труднодоступной местности, им помогают специалисты лесоохотничьего хозяйства. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода. В нем задействованы более 160 специалистов и 24 единицы техники. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и вертолет ведомства Ми-8 находятся в готовности», — говорится в сообщении ведомства.