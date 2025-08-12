Ричмонд
Черный дым над городом: в Самаре сгорел автобус № 91 на ул. Ново-Садовой

В Самаре загорелся автобус № 91 на ул. Ново-Садовой 12 августа.

Источник: https://t.me/samaradtp/53693

Жители Самары в социальных сетях поделились тревожными кадрами — на улице Ново-Садовой вспыхнул автобус № 91. Черный столб дыма поднялся на несколько десятков метров и окутал город во вторник, 12 августа.

В ГУ МЧС России по региону дали официальный комментарий и поделились подробностями происшествия. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 15:05. Автобус «ПАЗ» маршрута № 91 загорелся на улице Ново-Садовой, 106 г. Спустя 10 минут пожар локализовали.

К счастью, в автобусе не было пассажиров. Обошлось без погибших и пострадавших. Спасатели продолжают тушить возгорание. Для работ привлекли 7 сотрудников ведомств и 2 единицы техники. О причинах пожара пока не сообщается.