МЧС: при пожаре автобуса в Самаре 12 августа никто не пострадал

В Самаре на улице Ново-Садовой произошло возгорание пассажирского автобуса на остановке «Звезда».

Очевидцы засняли момент, когда из-под корпуса транспорта начали вырываться языки пламени. Инцидент случился днём, в 15:05, на территории Октябрьского района, напротив дома 106 г.

На место незамедлительно прибыли спасатели — для ликвидации огня задействовали двух пожарных расчётов, 7 человек и 2 единицы техники.

Уже в 15:15 возгорание было локализовано. В результате пожара автобус марки «ПАЗ» сгорел полностью — от него остался только обугленный каркас.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, на момент ЧП в салоне не было пассажиров. Пострадавших и жертв нет.

По данным портала 63.ру, автобус (маршрут № 91) принадлежал тверской компании «Ирбис».

Причина возгорания устанавливается.

