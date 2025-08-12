Кыргызский перевозчик хотел незаконно ввезти 5 тягачей и микроавтобус в Беларусь

Пять тягачей и микроавтобус пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС из Германии. Инцидент, как сообщили в Государственном таможенном комитете, случился на пункте пропуска «Григоровщина». Кыргызский перевозчик указал в предоставленных для оформления машин (а они прибыли из Латвии) документах заниженную их стоимость. На этот факт и обратили внимание витебские таможенники.
«В документах, представленных к оформлению, она составляла порядка 200 тысяч рублей, а установленная по результатам проверки — около 400 тысяч рублей», — говорится в официальном сообщении таможенной службы.
В результате, как прокомментировали специалисты, кыргызский перевозчик намеревался уменьшить подлежащие уплате таможенные платежи на 37 тысяч белорусских рублей.
Теперь виновник не только оплатит недостающие таможенные платежи, а также штраф — «до 30% от стоимости предметов административных правонарушений».
