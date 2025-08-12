Кыргызский перевозчик хотел незаконно ввезти 5 тягачей и микроавтобус в Беларусь

Пять тягачей и микроавтобус пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС из Германии. Инцидент, как сообщили в Государственном таможенном комитете, случился на пункте пропуска «Григоровщина». Кыргызский перевозчик указал в предоставленных для оформления машин (а они прибыли из Латвии) документах заниженную их стоимость. На этот факт и обратили внимание витебские таможенники.