Житель Уфы получил шесть лет колонии за поджоги девяти автомобилей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Житель Уфы осужден на шесть лет колонии общего режима за поджоги девяти автомобилей, с хозяевами которых он конфликтовал, сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: © РИА Новости

В суде установлено, что с апреля 2018 года по октябрь 2023 года мужчина, испытывая неприязненные отношения к двоим бывшим коллегам, троим сотрудникам правоохранительных органов, преподавателю высшего учебного заведения, а также врачу одной из больниц Уфы, установил местонахождения их транспортных средств, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате были уничтожены пять автомобилей и повреждены еще четыре машины, собственникам которых причинен ущерб на общую сумму более 8 миллионов рублей.

«Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.