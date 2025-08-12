Житель Уфы получил шесть лет колонии за поджоги девяти автомобилей

В суде установлено, что с апреля 2018 года по октябрь 2023 года мужчина, испытывая неприязненные отношения к двоим бывшим коллегам, троим сотрудникам правоохранительных органов, преподавателю высшего учебного заведения, а также врачу одной из больниц Уфы, установил местонахождения их транспортных средств, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате были уничтожены пять автомобилей и повреждены еще четыре машины, собственникам которых причинен ущерб на общую сумму более 8 миллионов рублей.