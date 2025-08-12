Уфимские врачи спасли пациента с двумя редчайшими патологиями сердца

В Уфе 40-летний мужчина, обратившийся в клинику с жалобами на сильные отеки и затрудненное дыхание, стал редчайшим случаем в практике местных врачей. Диагностика выявила у него одновременно два опасных сердечных заболевания: врожденный дефект сердечной мышцы и разрыв аортального синуса. Пациенту потребовалась срочная операция.
Подобное хирургическое вмешательство в Башкирии проводилось лишь однажды, два года назад. Медикам удалось успешно провести сложнейшую операцию, и сейчас состояние пациента стабилизировалось. По словам врачей, мужчина уже начал восстанавливаться после операции.
