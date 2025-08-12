На улице Левобережной в Ростове вспыхнул автомобиль, дым виден издалека

Днем 12 августа на улице Левобережной в Ростове-на-Дону вспыхнула «ГАЗель». Фото и видео, снятые на месте происшествия, опубликовали в социальных сетях.
Судя по кадрам, машина загорелась прямо на проезжей части, а густой дым от пожара оказался виден издалека.
По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, автомобиль загорелся в пути следования. Огонь разгорелся на площади в 8 кв. метров. В тушении от МЧС задействовали восемь человек и две автоцистерны.
Судя по интернет-картам, в районе пожара осложнился проезд, а также начал собираться дорожный затор.
