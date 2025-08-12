Ричмонд
На улице Левобережной в Ростове вспыхнул автомобиль, дым виден издалека

На левобережье Ростова из-за полыхающей «ГАЗели» начала собираться пробка.

Источник: Комсомольская правда

Днем 12 августа на улице Левобережной в Ростове-на-Дону вспыхнула «ГАЗель». Фото и видео, снятые на месте происшествия, опубликовали в социальных сетях.

Судя по кадрам, машина загорелась прямо на проезжей части, а густой дым от пожара оказался виден издалека.

По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, автомобиль загорелся в пути следования. Огонь разгорелся на площади в 8 кв. метров. В тушении от МЧС задействовали восемь человек и две автоцистерны.

Судя по интернет-картам, в районе пожара осложнился проезд, а также начал собираться дорожный затор.

