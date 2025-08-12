Уфимец получил шесть лет колонии за серию поджогов машин

Кировский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор местному жителю, устроившему целую серию поджогов автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
На протяжении пяти с половиной лет, с весны 2018 по осень 2023 года, мужчина целенаправленно искал машины своих недоброжелателей. В их число вошли двое бывших коллег, трое сотрудников полиции, преподаватель вуза и врач городской больницы. Обнаружив автомобили, он обливал их горючей жидкостью и поджигал. В результате этих действий полностью сгорели пять автомобилей, еще четыре получили серьезные повреждения. Общий ущерб превысил восемь миллионов рублей.
Несмотря на собранные доказательства, подсудимый так и не признал свою вину. Суд приговорил его к шести годам заключения в колонии общего режима. Приговор был приведен в исполнение немедленно и прямо в зале суда мужчину взяли под стражу.
