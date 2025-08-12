Польша депортирует более 50 украинцев из-за бандеровского* флага на концерте

Власти Польши депортируют из страны 57 украинцев и 6 белорусов на фоне скандала с флагом Организации украинских националистов* и ее боевого крыла, Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*), который заметили на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа. Об этом во вторник, 12 августа, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
— Только что я получил информацию о том, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выезде из страны. Им придется покинуть страну добровольно или под принуждением, — подчеркнул политик.
Он добавил, что ситуация, которая возмутила общественность, исчерпана, передает РИА Новости.
Концерт, на котором заметили флаг организаций, прошел 9 августа. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил этот инцидент, подчеркнув, что гости страны должны соблюдать ее законы и обычаи. Он отметил, что ОУН-УПА* была преступной организацией, которая действовала против Польши.
12 августа Дональд Туск заявил об «антипольских жестах украинцев и о разжигании антиукраинских настроений в Польше». По его словам, их организовали «местные идиоты» и иностранные агенты «по сценарию» России.
*Запрещенные в России террористические организации.