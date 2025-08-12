МИД подтвердил освобождение белорусов из трудового рабства в Испании

В Испании в ходе полицейской операции освобождены лица, которые подвергались трудовой эксплуатации, среди которых есть граждане Беларуси.
Там также сообщили, что белорусское посольство в Мадриде сразу же подключилось к работе, белорусские дипломаты поддерживают постоянный контакт с испанскими правоохранительными органами.
Дипломаты готовы оказать освобожденным гражданам необходимую поддержку в консульских и правовых вопросах.
В министерстве пояснили, что в настоящее время испанская полиция проводит следственные действия, связанные с фактами незаконной трудовой эксплуатации, а белорусам обеспечат возможность безопасно вернуться домой, когда следствие завершит свою работу.
В МИД подчеркнули, что ведомство и в дальнейшем будет внимательно следить за развитием ситуации и оказывать всестороннюю поддержку белорусским гражданам за рубежом.
Министерство ранее призывало белорусских граждан во избежание подобных ситуаций проверять легитимность иностранных работодателей. Белорусам в других странах рекомендовали быть осторожными и наводить справки о будущем месте работы и условиях трудоустройства.